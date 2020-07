Spread Btp-Bund oggi 13 luglio: apertura stabile a 175 punti base

Lo spread Btp-Bund di oggi 13 luglio ha aperto in maniera stabile rispetto alla chiusura di venerdì, intorno ai 175 punti base. C’è attesa per la decisione del Consiglio europeo dei prossimi giorni, che dovrà votare sul Recovery Fund, cioè i 750 miliardi di sussidi e prestiti che serviranno per la fase post-Covid.

Aumento dopo l’apertura dello spread a 178 punti base, con il rendimento dei titoli italiani a dieci anni che è in rialzo rispetto alla scorsa settimana, all’1,32%.

Spread Europei

Spread Valore VAR Rendimento Italia 178,2 2,87% 1,325 Austria 21,5 6,56% -0,242 Belgio 31,6 12,19% -0,141 Finlandia 23,4 1,79% -0,138 Francia 33,4 15,17% -0,123 Grecia 165,7 -2,56% 1,201 Irlanda 44,1 23,68% -0,015 Lituania 68 -19,29% 0,283 Malta 107,4 -2,55% 0,574 Paesi Bassi 14,8 3,59% -0,309 Portogallo 89,4 0,81% 0,438 Slovacchia 35,2 -125,00% -0,1 Slovenia 55,2 -0,52% 0,096 Spagna 88,9 3,72% 0,433

In aumento anche lo spread della Grecia rispetto alla scorsa settimana, di circa dieci punti base in più, ma resta inferiore al livello italiano. I rendimenti dei paesi “frugali” restano negativi, con lo spread di Francia, Austria e Paesi Bassi che rimane vicino allo zero.