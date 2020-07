Texas, partecipa ad un “Covid Party” e muore a 30 anni

Un uomo di 30 anni che non aveva preso seriamente la pandemia da coronavirus e che aveva partecipato ad un cosiddetto “Covid Party” in Texas, è morto nelle ultime ore. Non era convinto della pericolosità del Covid-19, tanto da partecipare ad un party con altre persone, che come lui erano scettiche sulla pericolosità del virus.

La morte è stata accertata dal Methodist Hospital di San Antonio in Texas, dove l’uomo di 30 anni non è riuscito a sopravvivere al coronavirus.

Alcune agenzie hanno riportato alcune parole che l’uomo avrebbe detto all’infermiera che lo aveva in cura: “Ho fatto un grosso errore”. Non è stata comunicata l’identità dell’uomo e dove era stato tenuto il party. Negli Stati Uniti si sono superati i 3 milioni di casi positivi.