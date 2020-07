5G, il Regno Unito esclude Huawei dal bando

L’azienda cinese Huawei è stata esclusa dal bando per il 5G, come ha annunciato il governo britannico nelle ultime ore. Dal 31 dicembre Huawei sarà esclusa dalle forniture per la nuova rete 5G. Questa decisione ha visto la partecipazione del Consiglio di Sicurezza nazionale, con l’annuncio del ministro Oliver Dowden. Precedentemente era stato dato il via libera a Huawei per le forniture del 5G.

Ci sarebbero stati dei colloqui con l’amministrazione degli Stati Uniti, contraria all’espandersi di Huawei per quanto riguarda le forniture del 5G e con il Regno Unito che con la Brexit potrebbe riuscire ad ottenere accordi commerciali migliori con gli Usa. Nelle ultime settimane il governo britannico era andato allo scontro con Pechino già per la questione di Hong Kong, prendendo le parti dei manifestanti.