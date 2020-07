Autostrade, questa sera il Cdm decisivo. Conte: “In caso di revoca abbiamo soluzioni”

Questa sera è previsto il Consiglio dei ministri con all’ordine del giorno la situazione di Aspi (Autostrade per l’Italia), che dovrà prendere una decisione sulla revoca delle concessioni. Nei giorni scorsi il premier Conte è stato molto diretto sulle volontà del governo, rigettando la proposta di Aspi, che prevedeva 3,4 miliardi di rilanciamento ed oltre 21 miliardi di investimenti.

Non è chiaro se verranno prese delle decisioni questa sera, visto che si parla di “informativa” del premier Conte sul caso Autostrade e non è detto si voti subito il provvedimento di revoca. Il presidente del Consiglio ha sottolineato come ci siano delle soluzioni in ballo per il dopo revoca, per capire come gestire la concessione. Una delle ipotesi è il ritorno ad ANAS della concessione.