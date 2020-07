Autostrade, rinviato alle 22 il Cdm sulla revoca

Il Consiglio dei ministri che si doveva tenere oggi sulla revoca delle concessioni ad Aspi sarà rinviato alle ore 22, come è stato comunicato da fonti di Palazzo Chigi. Il Cdm dovrà decidere sulla questione legata ad Atlantia e la controllata Aspi, che potrebbe subire la revoca delle concessioni.

Nei giorni scorsi è stato presentato un piano di investimenti da parte di Aspi, che è stato rigettato dal Governo, con il premier Conte che ha spiegato come non sia sufficiente per mantenere la concessione delle Autostrade. C’è molta attesa in Borsa sull’esito della trattativa, nella giornata di ieri il titolo di Atlantia ha perso oltre il 15%.