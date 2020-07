Uno strano caso di reinfezione a Pozzuoli, dove una donna che aveva superato la malattia da coronavirus nei mesi scorsi è risultata nuovamente positiva al test. Questa la notizia che è stata comunicata dal sindaco: “Me lo ha detto l’ASL Napoli 2 Nord, spiegandomi che si tratta di una seconda infezione”, queste le parole di Vincenzo Figliolia.

Ora ci sono degli studi in corso sulla paziente, per capire come sia stato possibile il caso di reinfezione da un caso già considerato guarito.