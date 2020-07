Coronavirus, il ministro Speranza annuncia la proroga delle misure anti-Covid – DIRETTA

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha annunciato le nuove misure anti Covid, confermando l’intenzione di prorogare le misure di prevenzione in scadenza nella giornata di oggi. Secondo il ministro ci sono ancora rischi legati al Covid e per questo chiederà lo Stato di emergenza, anche per ottemperare ai bandi ed alla preparazione dell’anno scolastico.

“Non considero archiviata la fase di emergenza, bisogna individuare le migliore ipotesi, con il confronto con le Camera. Sia in termini di procedure amministrative che di temporalità. Dobbiamo essere pronti e non avere ritardi, come per esempio i bandi per i test seriologici”, queste le parole di Speranza.