Migranti, i positivi di Amantea saranno trasferiti al Celio di Roma

I migranti positivi che nei giorni scorsi sono stati accolti ad Amantea, in Calabria, saranno spostati all’ospedale militare Celio di Roma, anche in seguito alle proteste dei residenti, che si erano sdraiati in strada per criticare la scelta della loro città per ospitare i migranti.

La decisione è arrivata dal Viminale, anche in seguito alla critica da parte della regione Calabria, con la governatrice Jole Santelli: “Apprezzo l’operato del ministero sulla vicenda di Amantea, ma il problema rimane. Per contrastare la diffusione da coronavirus servono unità navali per effettuare la quarantena”, questa la posizione della presidente di regione.

In totale erano 13 i migranti positivi ospitati ad Amantea, in provincia di Cosenza, i quali erano arrivati a Roccella Ionica nei giorni scorsi, insieme ad altri bengalesi, che sono stati divisi in altre località.