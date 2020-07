Spread Btp-Bund oggi 14 luglio: lieve calo in apertura

Lo spread Btp-Bund di oggi ha aperto in lieve calo rispetto ai valori della giornata di ieri, quando aveva chiuso a 172 punti base. Oggi l’apertura fa segnare un 171 punti base, con 4 punti base in meno rispetto ai valori di ieri mattina. Stesso calo per il rendimento, che è passato dall’1,32% di ieri all’1,28% di oggi, segno che i titoli tedeschi sono rimasti stabili ed è diminuito solo quello italiano.

Spread Europei

Spread Valore VAR Rendimento Italia 171,8 -1,76% 1,285 Austria 20,2 -19,07% -0,231 Belgio 29,5 -25,23% -0,139 Finlandia 23,4 1,79% -0,138 Francia 31,4 -26,06% -0,119 Grecia 163,5 -2,27% 1,203 Irlanda 42,2 -155,26% -0,011 Lituania 68 -19,29% 0,283 Malta 102 0,00% 0,598 Paesi Bassi 14,2 -11,11% -0,29 Portogallo 86,4 -7,51% 0,431 Slovacchia 30 -991,67% -0,13 Slovenia 51,2 -36,40% 0,08 Spagna 85,9 -5,65% 0,426

Lo spread della Grecia rimane stabile sui valori di ieri, sempre inferiore rispetto a quello italiano. Lo spread di Francia e Austria rimane vicino lo zero, con rendimenti negativi e quindi più facilità a reperire fondi sul mercato.