Autostrade, i Benetton si sfilano, entra Cdp. Diventa una compagnia pubblica

Ieri sera si è tenuto il Consiglio dei ministri per la decisione sulla revoca di Autostrade, con l’accordo tra i Benetton ed il governo per la loro uscita dall’esecutivo. Rimarranno con una quota inferiore al 10%, come è stato comunicato.

C’è l’intesa per un’uscita graduale dei Benetton, che con Atlantia controlla Aspi con l’88%. Il Cdm ha dato mandato al ministero dell’Economia di definire i dettagli dell’accordo con Aspi. Quindi diventerà una compagnia pubblica con l’ingresso di Cassa depositi e prestiti all’interno della società. La società Atlantia ha avuto una gran perdita in Borsa ed oggi sono attese ulteriori perdite in seguito a questo accordo.

Il Cdm è durato circa sei ore ed è terminato alle 5,30 del mattino. I Benetton avrebbero accettato tutte le condizioni poste dal governo.