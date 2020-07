Bus dirottato, Ousseynou Sy condannato a 24 anni

Accusa di terrorismo e 24 anni di carcere per Ousseynou Sy, il 47enne autista di scuolabus che nel marzo 2019 aveva sequestrato 50 studenti di una scuola media. Secondo il tribunale c’era l’aggravante della finalità terroristica, oltre a strage aggravata, incendio e resistenza. L’accusa aveva chiesto 24 anni di carcere proprio a causa dell’aggravante terroristica. Inoltre è stata disposta l’interdizione dai pubblici uffici, la libertà vigilata di 3 anni dopo la fine della condanna ed il mantenimento del carcere.

Il bus fu salvato dagli studenti, che riuscirono a mettersi in contatto con la polizia, che successivamente ha fermato l’uomo. Inoltre sono stati stimati 2 milioni di euro di provvisionali, con 25 mila euro per ogni bambino e 6 mila euro per ogni coppia di genitori. I docenti che erano sul bus riceveranno una provvisionale di 35 e 25 mila euro, il comune di Crema riceverà 10 mila euro.