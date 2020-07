Conte: “Il Consiglio europeo sia pronto all’appuntamento con la storia”

Il premier Conte ha parlato del Consiglio europeo previsto nei prossimi giorni, intervenendo all’ambasciata francese in occasione delle celebrazioni per il 14 luglio. “Siamo al lavoro perché il Consiglio europeo si faccia trovare pronto all’appuntamento con la storia. Italia e Francia sono dal lato giusto della storia”, ha dichiarato Conte, in merito alle trattative sul Recovery Fund, che dovrà essere votato il prossimo 17-18 luglio dagli Stati membri.

“Lavoreremo insieme al presidente Macron affinché il percorso possa essere portato a termine. Vogliamo dare nuova linfa dopo la crisi”, ha dichiarato il premier italiano.