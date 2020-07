Coronavirus, bambino di un centro estivo di Nembro positivo

Un bambino di Nembro è risultato positivo al Covid-19 dopo un controllo “casuale”, dovuto ad un incidente ad un braccio che lo aveva portato in ospedale. Il bambino ha 7 anni ed era iscritto al centro estivo di Nembro, dove sono morte 188 persone in un comune da 11 mila abitanti.

Secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie nella giornata di lunedì il bambino era stato ammesso in ospedale, al pronto soccorso del Giovanni XXIII di Bergamo ed in quell’occasione i medici procedono con un tampone, che poi darà esito positivo. Il bambino era asintomatico ed ora tutto il reparto è in isolamento. Non è chiaro con quanti altri bambini era entrato in contatto nei giorni precedenti, ma il rischio della diffusione del contagio rimane alta.

Altro caso nel Reggiano

Anche nel Reggiano un bambino è stato trovato positivo in un centro estivo. Un segnale che questi luoghi di aggregazione potrebbero essere luoghi dove il coronavirus potrebbe diffondersi.