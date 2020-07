Decreti sicurezza, via le multe alle Ong e tornano gli Sprar

La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha presentato al governo delle modifiche per quanto riguarda i decreti sicurezza, con alcuni punti fondamentali. Le multe spariscono dalla decisione del prefetto, ma saranno competenza di un giudice, mentre ci sarà il ritorno del sistema degli Sprar. Le multe facevano riferimento alle navi che violavano i divieti di ingresso nelle acque territoriali. Rimane la violazione del Codice della navigazione, per la quale si esprimerà un giudice e non il prefetto.

Tornano gli Sprar, che saranno gestiti dai sindaci e non dai prefetti. In questi giorni c’erano state delle problematiche legate alle strutture per effettuare la quarantena dei migranti arrivati in Italia. Ora ci penseranno i comuni al sistema di accoglienza.