La Corte di Giustizia europea ha dato ragione ad Apple: no alla multa da 13 miliardi

Apple ha vinto il ricorso contro la decisione della Commissione Europea, che l’aveva condannata a pagare 13 miliardi di euro all’Irlanda, per i pagamenti delle tasse dal 2003 al 2013. Contro la decisione della Commissione si era schierato anche il governo irlandese, che aveva spiegato come le politiche fiscali del Paese sono legali e finalizzate ad attrarre investimenti. La decisione della Commissione Europea risale al 2016, con l’accusa di aver beneficiato di un regime fiscale agevolato.

Sotto accusa non c’era la Apple in materia fiscale, ma l’intera operazione, con il governo irlandese accusato di aver “convinto” Apple a spostare le sue sedi europee in Irlanda grazie a fiscalità di vantaggio. La Commissione aveva stabilito che il governo irlandese avrebbe dovuto recuperare le tasse non pagate dal 2003 al 2013.