Le migliori offerte dei giochi per PS4 – Luglio 2020

Questo mese ha visto l’uscita di numerosi titoli popolari, come Last of Us 2 ed il nuovo F1 2020, titoli più venduti su PlayStation 4 nell’ultima settimana. Un altro dei giochi per PS4 più venduti è Ghost of Tsushima, un open world che ha riscosso notevole successo nelle ultime settimane. Dopo la fine dei Days of Play di inizio giugno, che hanno visto numerose offerte su dispositivi e giochi, nel mese di luglio sono rimasti alcuni sconti anche sui titoli più venduti.

IN OFFERTA Ghost of Tsushima - Standard - PlayStation 4 Il nuovo gioco del famoso studio Sucker Punch Productions, creatore della saga Infamous

Un gioco che sfrutta tutte la potenza di PS4 PRO per un’esperienza di gioco immersiva

Un open-world con una grafica mozzafiato per ambientazioni realistiche

Dinamiche di gioco uniche; combatti come Samurai o come Spettro ed affina le tecniche di guerra con nuove armi IN OFFERTA The Last of Us 2 - Playstation 4 Uno dei franchise più famosi ed amati del mondo PlayStation con ottimi risultati di vendita in Italia

Sistema di gameplay rivoluzionato che rende ogni sfida, ogni scontro più realistico, coinvolgente ed appaga

Edizione Standard del gioco IN OFFERTA F1 2020 Deluxe Schumacher Edition - Complete - PlayStation 4 Il videogioco ufficiale della formula One world championship 2020

Nuova modalità "il mio team"; due nuovi circuiti (hanoi Circuit e Circuit zandvoort); split-screen e molto altro!

Include il gioco F1 2020, i contenuti della “seventy Edition” e contenuti esclusivi a tema Michael schumacher

Questi sono i titoli più venduti di luglio e sul quale ci sono delle offerte in corso, mentre per quanto riguarda dei giochi per PS4 usciti in passato ma ancora molto in voga tra gli utenti, ci sono GTA V e Red Dead Redemption 2.

IN OFFERTA Grand Theft Auto V - Premium Edition Grand theft auto v: premium edition, comprende l'esperienza di gioco completa di grand theft auto v, tutti gli aggiornamenti e i nuovi contenuti

Contenuti extra: il colpo dell'apocalisse, traffico d'armi, contrabbandieri, centauri e molto altro per un valore di oltre 10.000.000 di gta$

Il gioco comprende il criminal enterprise starter pack: proprietà, attività, armi, veicoli e molto altro ancora

1.000.000 di gta$ omaggio da spendere liberamente all'interno del gioco IN OFFERTA Red Dead Redemption 2 - PlayStation 4 Il mondo di gioco, vasto ed evocativo, sarà anche l'ambientazione per un'esperienza multigiocatore online completamente nuova

Dai creatori di Grand Theft Auto V e Red Dead Redemption, Red Dead Redemption 2 è una storia epica che ci mostra un'America agli albori della modernità IN OFFERTA Marvel's Spider-Man - PlayStation 4 Attributi: PlayStation 4, videogioco, azione/ avventura

Platform: PlayStation 4

In questo caso visto che i due giochi sono usciti da parecchio tempo si riescono a strappare prezzi migliori, con oltre 20 euro di sconto per ogni titolo per PlayStation 4.