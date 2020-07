Perquisizioni alla Link University: 14 indagati tra cui il rettore

Sono in corso perquisizioni alla Link University di Roma, all’interno di un’indagine che è stata portata avanti dalla Procura di Roma e per la quale ci sono 14 persone iscritte nel registro degli indagati. Le accuse sarebbe in riferimento a delle simulazioni di progetti di ricerca e sviluppo, che avrebbero consentito di godere di crediti fiscali.

Anche il rettore dell’università, Claudio Roveda e la presidente della società di gestione Vanna Faini, membro del Cda di Undergraduate e Graduate Carlo Maria Medaglia, risultano tra le persone indagate. Grazie ai progetti di ricerca simulati ci sarebbero stati notevoli vantaggi fiscali in crediti di imposta, i quali sarebbero stati poi utilizzati in compensazione per le imposte dovute. Sarebbero state emesse fatture per operazioni inesistenti per il rientro delle somme versate.