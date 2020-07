Auto, mercato europeo a picco: -24%

Il mercato europeo dell’automobile è ancora a picco a causa del Covid-19, con le chiusure e la diminuzione dei consumi da parte dei cittadini. Secondo quanto rilevato a giugno 2020 c’è stato un calo del 24,1% rispetto all’anno precedente. Nei primi sei mesi del 2020 c’è stato un crollo delle nuove immatricolazioni del 39.5%, con poco più di 5 milioni di nuovi acquisti.

A giugno i dati sono migliori rispetto al mese di maggio, che era stato però nero per il settore, con un calo del 57% rispetto all’anno precedente. Il calo ha colpito tutta Europa, con il minor calo che è stato registrato in Finlandia, con -21,4% mentre il massimo calo si è registrato in Croazia con il -54,4%. Il mercato francese cresce dell’1% nel mese di giugno e questo è l’unico segnale positivo, anche grazie agli 8 miliardi di euro destinati agli incentivi al settore del governo Macron.