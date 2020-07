Ghost of Tsushima in uscita domani, offerta su Amazon

Un periodo molto florido per le nuove uscite su PlayStation 4, con l’uscita di Ghost of Tsushima, che si va ad aggiungere all’uscita del popolare Last of Us 2, avvenuta il mese scorso. Si parte al galoppo per le vie di Tsushima, con una grafica molto dettagliata e con un richiamo alle poesie giapponese. L’opera è ispirata ai lavori di Kurosawa ed ha nella grafica uno dei suoi punti di forza. Sarà uno degli ultimi titoli a tripla A della PS4, visto l’arrivo della nuova PlayStation 5 alla fine dell’anno.

Ghost of Tsushima si va ad aggiungere al campo delle esclusive della Sony, con il ritorno degli open world dopo un periodo di calma apparente. L’ultimo open world che aveva riscosso un tale successo era stato Horizon Zero Dawn, uscito diversi anni fa.

La trama narra l’invasione mongola nell’isola di Tsushima, con protagonista il samurai Jin Sakai, che ha già dovuto subire la sconfitta del suo popolo e non ha potuto contrastare l’esercito dei mongoli.