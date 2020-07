Migranti, rivolta in un centro di accoglienza a Messino: 30 in fuga

C’è stata una rivolta in un centro di accoglienza nella città di Bisconte, in provincia di Messina, che ha portato alla fuga di trenta migranti nella serata di ieri. La notizia è stata resa nota solo oggi nel tardo pomeriggio, con un finanziere che è stato ferito ad una gamba durante un lancio di oggetti. Non sarebbe in gravi condizioni.

Alcuni dei migranti fuggiti sono stati ritrovati non lontani dalla struttura, ma molti sono riusciti a scappare attraverso la rete di recinzione, correndo per le campagne della zona. Al momento non ci sono tracce dei migranti fuggiti e la ricerca appare difficile.