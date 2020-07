Palermo, nubifragio provoca due morti

Due morti è il bilancio del nubifragio di Palermo, dopo essere rimaste intrappolate nelle loro auto. Il mezzo si trovava nel sottopasso di via Leonardo Da Vinci, come è stato riferito da un testimone. I sommozzatori sono al lavoro per la ricerca dei corpi. Secondo quanto riferito il marito sarebbe sceso per chiedere aiuto, mentre la moglie era rimasta a bordo. I corpi non sono stati ancora recuperati dai vigili del fuoco.

Nella zona dell’incidente l’acqua ha raggiunti gli 8 metri. Il sindaco Orlando sta seguendo le operazioni di soccorso, con la temperatura che è scesa sotto i 20 gradi e due bambini sono stati ricoverati per sintomi da ipotermia.