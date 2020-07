Palermo, proseguono le ricerche dei dispersi – VIDEO

Proseguono le ricerche dei dispersi a Palermo, dopo la bomba d’acqua che ha colpito la città nelle ultime ore e che ha provocato notevole disagi ed allagamenti. Sotto accusa l’amministrazione comunale, con il sindaco Orlando che è stato attaccato anche da Salvini.

I vigili del fuoco hanno proseguito le ricerche di due corpi nel sottopasso dove marito e moglie sarebbero stati visti annegare da un testimone. I corpi non sono stati ancora trovati, per ora il bilancio delle vittime è zero, ma le ricerche sono ancora in corso.