Regno Unito, la Russia ha interferito nelle elezioni del 2019

La Russia è sotto accusa dal Regno Unito per aver interferito con le elezioni del 2019, come è stato annunciato dal ministro degli Esteri, Dominic Raab. “Mosca ha interferito nelle elezioni britanniche del 2019”, queste le parole del ministro, per la prima volta il Regno Unito ammette le interferenze russe.

Già ai tempi del referendum sulla Brexit del 2016 c’erano state delle voci sulle interferenze russe. Secondo quanto riportato una delle accuse riguarderebbe la pubblicazione di un documento riservato su accordi commerciali tra Regno Unito e Stati Uniti, finito nelle mani del leader laburista Jeremy Corbyn, che venne utilizzato per attaccare la candidatura di Boris Johnson. Non è chiaro come sia finito nelle mani del leader laburista, è possibile sia stato condiviso sui canali Reddit, queste le prime ipotesi sul campo, ma ancora non è chiaro a chi sia stato sottratto.