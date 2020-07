Riccardino, l’opera postuma di Camilleri su Montalbano

Uscita a sorpresa l’ultima indagine di Montalbano scritta da Andrea Camilleri, scomparso un anno fa, e che oggi torna nelle librerie per la sua ultima opera. Già in testa alle vendite su Amazon, sia per la versione Kindle che quella fisica, dimostra il successo avuto negli anni nelle opere di Camilleri, che con Montalbano ha ottenuto anche ascolti record per la serie televisiva basata sui romanzi.

“Riccardino” è stato ideato nel 2004 e messo nella cassaforte nel 2005, quando Camilleri lo consegnò a Elvira Sellerio. Inoltre è stato ripreso nel 2016, quando lo scrittore aveva già superato i 90 anni, per la creazione della versione definitiva. Si potranno leggere le due versioni, la prima e quella definitiva, questo era il desiderio dell’autore, con l’uscita di un’edizione speciale che le comprenderà entrambe. Questa sperimentazione in due versioni era stata voluta da Camilleri.

Quest’opera vuole congedere tutta la storia ed il romanzo giallo su Montalbano, anche per questo ha destato molta curiosità nei lettori.

La trama

Questo libro si apre con Montalbano sveglio di primo mattino, in preda all’insonnia, e con la chiamata che introduce “Riccardino”. L’uomo, che Montalbano non conosce, gli ricorda un appuntamento al Bar Aurora di Vigata. Ma Montalbano pensa abbia sbagliato numero e si rimette a dormire. Poco dopo arriva dal commissariato la notizia di un omicidio davanti al Bar Aurora e la vittima è proprio Riccardino.