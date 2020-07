Zanardi, avviata la riduzione della sedazione

Nella giornata di oggi è stata avviata una riduzione della sedazione per Alex Zanardi, dopo diversi giorni di ricovero in terapia intensiva nell’ospedale Le Scotte di Siena, in seguito all’incidente di alcune settimane fa. Con la riduzione della sedazione saranno necessarie diverse ore per capire come procedere con il percorso terapeutico. Al momento secondo quanto comunicato i parametri sanitari sono stabili, mentre il quadro neurologico rimane grave.

“In seguito alla riduzione della sedazione saranno necessari ulteriori giorni per la valutazione sanitaria del paziente”, questo il bollettino fornito dai medici.