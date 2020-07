Coronavirus nel mondo, aumento dei casi in Sudafrica

Sono in aumento i casi da coronavirus in Sudafrica, che ha superato i numero di Messico e Spagna in poche ore, con 324 mila persone contagiate. Il numero dei morti in Sudafrica rimane basso, con la mortalità inferiore rispetto ad altri paesi.

Salgono i casi in Brasile, che supera i 2 milioni di contagiati, con 76 mila morti dall’inizio dell’epidemia. Anche l’India supera il milione di contagiati da Covid-19, ma con meno morti rispetto all’America Latina.

La Spagna resta il paese europeo con più casi da coronavirus, mentre Regno Unito ed Italia sono quelli con più decessi.