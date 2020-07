Death Stranding, calo di prezzo su PS4

A pochi mesi dalla sua uscita ufficiale uno dei giochi più popolari per PlayStation 4 del 2020, Death Stranding, è in calo di prezzo per PS4 su Amazon. Rispetto al prezzo di lancio il prezzo si è dimezzato, consentendo a molti videogiocatori di approfittare di questa occasione per giocare al capolavoro di Hideo Kojima.

Death Stranding è un’avventura in open world che non ha un genere dedicato e che ha fatto discutere la critica per la sua unicità. Ambientata in un futuro non precisato il mondo è sconvolto da una serie di eventi soprannaturali chiamati “Death Stranding”. Protagonista sarà la figura di Sam Porter Bridges, che dovrà salvare il genere umano.

Il gioco è in prezzo abbassato su Amazon Italia, nonostante la disponibilità di copie sia limitata e le copie retail potrebbero finire a breve.