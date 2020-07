Il Real Madrid ha vinto la Liga Spagnola

Il Real Madrid ha vinto il campionato spagnolo per la 34esima volta nella sua storia, grazie alla vittoria contro il Villareal per 2-1. Dopo tre anni il Real Madrid riesce a conquistare nuovamente la Liga Spagnola, ai danni del Barcellona, che ha perso 2-1 in casa contro l’Osasuna. Il Real Madrid ha vinto allo stadio Alfredo Di Stefano grazie alla doppietta di Benzema, con Zidane che riporta alla vittoria il club, dopo un anno difficile.

Ancora in corso le lotte per l’Europa League e la salvezza nel campionato spagnolo, mentre le posizioni per la Champions del prossimo anno sono già definite e vedono Atletico Madrid e Siviglia insieme a Real Madrid e Barcellona.