Inchiesta Lega, Guardia di Finanza nella sede di Lombardia Film

La Guardia di Finanza di Milano ha effettuato delle perquisizioni con acquisizione di documenti nella sede della Lombardia Film Commission, in merito all’inchiesta che riguarda un commercialista vicino alla Lega, Michele Scillieri. Secondo le indagini ci sarebbe stata una compravendita con prezzo gonfiato nella città di Cormano, in provincia di Milano. Due giorni fa è stato fermato il prestanome di Scillieri, Luca Sostegni.

Da Lombardia Film Commission vennero pagati 800 mila euro di fondi regionali per l’acquisto di un immobile a Cormano. Questo denaro sarebbe arrivato a dei commercialisti e finito su una serie di società su cui indaga la Procura. Sono state eseguite perquisizioni anche nella Fidirev, la fiduciaria che controllava “Futuro partecipazioni”, un’altra impresa di Scillieri.

Salvini: “Sono tranquillo”

Il leader della Lega, Matteo Salvini, si è detto tranquillo in merito all’inchiesta: “Non ho paura di niente e di nessuno. Non do giudizi sulle inchieste”.

L’inchiesta

Nei giorni scorsi Luca Sostegni è stato fermato in partenza per il Brasile, al quale viene contestata anche l’estorsione, visto che avrebbe chiesto agli altri due indagati 50 mila euro per il suo silenzio, ricevendone 20 mila.