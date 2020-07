Indice Rt, dati del 17 luglio: sei regioni oltre la soglia

Sono sei le regioni che hanno comunicato dei dati più a rischio secondo l’Istituto Superiore di Sanità, con l’indice Rt superiore alla soglia di 1. Questo parametro valuta la diffusione in un determinato territorio del coronavirus e viene comunicato dalle regioni in maniera arbitraria, con un intervallo di confidenza molto ampio. Spesso le regioni che comunicano un indice Rt superiore ad 1 hanno un valore superiore di confidenza oltre i due punti. Stesso discorso per alcune regioni che rimangono al “limite” della soglia, ma con un intervallo di confidenza che supera ampiamente la soglia.

Sette giorni fa c’erano già dei casi a rischio in diverse regioni, con l’indice Rt che non è calato a distanza di quasi un mese in diversi territori.

Aumentano i focolai in tutta Italia

Negli ultimi giorni sono stati confermati diversi focolai all’interno della penisola, con diversi casi che arrivano dall’estero e che si sono poi diffusi sul territorio, come la situazione della regione Lazio, che ha costretto il ministero della Salute, Roberto Speranza, a vietare gli arrivi dal Bangladesh.

Oggi sono stati segnalati 18 casi legati ad un focolaio in un ristorante di Savona. Ne ha dato comunicazione il governatore della Liguria, Giovanni Toti.

I dati di oggi sul Covid-19

Nella giornata di oggi c’è stato un nuovo aumento dei contagi, con un trend costante in rialzo da tre giorni. I nuovi casi giornalieri salgono a 233, con un andamento stabile in alcune regioni, più colpite rispetto ad altre. Nel Sud Italia la situazione rimane con un rischio basso, come confermano anche i dati dell’indice Rt.

Indice Rt, i dati regionali

I dati di oggi fanno riferimento alla settimana che va dal 10 luglio al 17 luglio, come comunicato dall’Iss, nel rapporto settimanale. Per la prima volta dopo il lockdown l’Rt nazionale supera l’1 e si attesta a 1,01.