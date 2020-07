Liguria, discussione interna nel M5S sul nome di Sansa. Crimi: “Avanti con lui”

Prime polemiche per il nome di Ferruccio Sansa, giornalista de “Il Fatto Quotidiano”, che è stato indicato da PD e Movimento 5 Stelle per la guida della Liguria. Nella giornata di ieri il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, aveva criticato il nome di Sansa, mettendo in discussione la scelta del M5S. Oggi risponde il capo politico del Movimento, Vito Crimi, dando pieno supporto a Sansa.

L’accordo con il Partito Democratico non è il primo per quanto riguarda le regionali: si era già tentato in Umbria, ma i risultati non furono positivi. Secondo quanto riportato il giornalista non aveva avuto buoni rapporti con Di Maio e Grillo.

“Non ci sono problemi, il Movimento 5 Stelle vuole Sansa”, fanno sapere dal Partito Democratico, con i vertici che hanno voluto questa alleanza regionale in Liguria, tra i quali il vicesegretario Andrea Orlando.