Milano, monopattino contro autocarro: grave una donna

A Milano si è verificato il primo incidente grave che vede come protagonista un monopattino elettrico, molto in voga in questa periodo. Coinvolta una donna di 31 anni, che si è schiantata contro un autocarro tra via Braga e via Edolo. Nel luogo dell’incidente è giunta la Polizia Locale per i rilievi del caso, mentre la donna è stata trasportata in ospedale.

Secondo quanto è stato riportato la causa dell’incidente sarebbe una mancata precedenza data dalla donna, che è finita contro il mezzo che l’ha investita. Finora non c’erano stati incidenti gravi con monopattini nella città di Milano, con le nuove norme che sono in vigore da alcuni mesi, dopo le iniziali polemiche.