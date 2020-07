Recovery Fund, Conte incontra Macron: sintonia totale

Un accordo cordiale tra il premier Conte ed il presidente francese Macron, alla vigilia del Recovery Fund, iniziato oggi a Bruxelles. Il tema dell’incontro è stata il Recovery Fund, sul quale Conte ha cercato di convincere la Francia ad accelerare i tempi per l’approvazione. L’Italia non sembra avere più tempo, anche a differenza degli altri stati europei, che non hanno mostrato le stesse richieste, a partire da Spagna e Portogallo, che fin dall’inizio hanno sostenuto le posizioni italiane.

“Abbiamo chiarito che bisogna finalizzare tutto al più presto. Si tratta di un’operazione complicata perché siamo 27”, queste le parole di Conte al termine dell’incontro con Macron.