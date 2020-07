I sindacati si sono schierati contro la riapertura delle scuole a settembre, con le polemiche con la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, che ha annunciato le riaperture per il 14 settembre.

Secondo quanto riportato ci sarebbe mancanza di spazi e docenti e questo sarebbe molto grave per la riapertura delle scuole per il mese di settembre, come annunciato dai sindacati.