Spread Btp-Bund oggi 17 luglio: stabile in attesa del Consiglio europeo

L’apertura dello spread Btp-Bund di oggi 17 luglio è stabile con i valori di ieri, con 171 punti base ed in linea con l’andamento settimanale, in attesa delle decisioni del Consiglio europeo, in partenza oggi.

Il rendimento dei titoli di Stato a dieci anni è in calo di due punti base rispetto a ieri, all’1,25%.

Spread Europei

Spread Valore VAR Rendimento Italia 171,7 0,52% 1,25 Austria 20,2 -2,32% -0,265 Belgio 29,4 1,43% -0,173 Finlandia 23,4 1,79% -0,138 Francia 31,4 3,48% -0,153 Grecia 168,7 -2,98% 1,221 Irlanda 42,7 -36,21% -0,04 Lituania 68 -19,29% 0,283 Malta 102,6 0,00% 0,568 Paesi Bassi 13,7 -0,92% -0,33 Portogallo 88,1 -3,94% 0,414 Slovacchia 28,9 -68,10% -0,18 Slovenia 49,4 -55,00% 0,027 Spagna 86,8 -0,25% 0,401

Lo spread della Grecia si è abbassato rispetto a ieri, quando era sui livelli italiani, mentre ora è più basso di 4 punti base, con il rendimento all’1,22%. Gli spread di Francia e Paesi Bassi rimangono vicini allo zero, con rendimento negativi.