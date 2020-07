Bonus Monopattini Elettrici 2020, ecco i migliori modelli sul mercato

Il bonus per i monopattini elettrici del 2020 deve essere ancora erogato, previsto nel decreto Rilancio, ma le vendite dei mezzi a mobilità sostenibile sono aumentate di molto nelle ultime settimane. Molti cittadini stanno sfruttando gli incentivi messi dal Governo per l’acquisto di una bici elettrica (qui i migliori modelli) o di un monopattino elettrico. Lo sconto è del 60% fino a 500 euro complessivi. Significa che su una spesa di 100 euro si andranno a pagare solamente 40 euro, con 60 euro di sconto.

Il rimborso avverrà attraverso l’applicazione istituzionale che deve essere messa online dal ministero dei Trasporti e di quello dell’Ambiente. Con la fattura dell’acquisto, avvenuto dopo il 4 maggio 2020, sarà possibile ottenere il 60% dell’importo pagato, od in alternativa ottenere un buono sconto da spendere in un rivenditore autorizzato. C’è stato un ritardo nella messa online dell’applicazione per ottenere i rimborsi, ma le vendite di bici e monopattini elettrici procedono con un trend positivo.

Monopattini Elettrici, i modelli consigliati

Ci sono diverse marche di monopattino che sono molto apprezzate dagli utenti e che sono sul mercato da anni.

Xiaomi Mi Electric

Questo modello viene venduto in due versioni, una con 30 chilometri di autonomia ed una con 45 chilometri di autonomia. Abbiamo preso in esame il modello più economico da 30 chilometri di autonomia, che ha un prezzo in offerta di 384 euro, che diventerebbe, scontato con il bonus monopattini, pari a 154 euro, con 230 euro di sconto. Ha un sistema di doppia frenata, con una velocità massima di 25 km/h.

i-Bike Mono Air S

Questo modello ha un telaio in alluminio, con un freno posteriore a disco. La velocità massima è di 25 km/h, con tre diverse modalità e di assistenza. Il prezzo è di 349 euro, che con lo sconto diventerebbe 139,6 euro con uno sconto di 209,4 euro.

Ninebot ES2 – Segway

Due modelli (ES1 e ES2) con delle leggere differenze sia di opzione che di prezzo. Il modello esaminato è quello più costoso ma con più opzioni ed assistenza alla guida. La velocità massima garantita è di 25 km/h, con la batteria al litio che consente di avere un’autonomia di 25 chilometri. Le ruote posteriori ed anteriori sono ammortizzate, per una miglior percorrenza su strade sconnesse. Il prezzo è di 420 euro, che con il bonus monopattino diventerebbe 168 euro con uno sconto di 252 euro.

Revoe 554326

Uno dei monopattini elettrici più economici sul mercato. La velocità massima è di 20 km/h, con un’autonomia di 15 chilometri, leggermente inferiore rispetto agli altri modelli, anche a causa di una batteria meno capiente. Il prezzo è di 229 euro, che utilizzando il bonus per il 60% di sconto diventerebbe 91,6 euro con uno sconto di 137,4 euro.

Pulse Sonic

Il monopattino elettrico di Pulse è molto economico, ma riesce a garantire una velocità massima di 20 km/h. L’autonomia del monopattino è di 40 minuti con una singola carica. La ruota anteriore è gonfiabile, con un freno a tamburo posteriore. Il prezzo è di 208 euro, che con il bonus diventano 83,2 euro con uno sconto di 124,8 euro.

