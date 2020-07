Consiglio Ue, compromesso al ribasso. Intesa lontana

Non c’è certezza di un accordo nelle prossime ore, dopo che le posizioni si sono allontanate, con l’Olanda e l’Austria che sono rimaste nelle loro posizione. Anche la cancelliera tedesca Angela Merkel ha ammesso che le differenze sono notevoli e che sarà difficile giungere ad un accordo. Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ribadisce la posizione contraria ai 500 miliardi di sussidi: “La nostra posizione è contraria ad un debito comune”.

“L’Italia è molto ambiziosa, ma non solo per difendere i propri interessi, ma anche per difendere le prerogative della Commissione. Siamo disponibili ad entrare nella logica di modifica di qualche dettaglio”, ha spiegato Conte.

La proposta di Michel

La prima giornata di è conclusa con la proposta del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, che è stata rifiutata sia da Conte sia da Rutte. La proposta riguardava un “freno d’emergenza” per bloccare i finanziamenti del Recovery Fund ad un paese, dietro una richiesta di una maggioranza di paesi membri. La proposta non è stata accettata da Rutte, che propone come il “freno” possa essere richiesto anche da un solo paese e che poi si debba tornare al Consiglio per la decisione finale.