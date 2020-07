Coronavirus nel mondo, nuovi lockdown in Spagna

In Spagna si sta procedendo con nuovi lockdown dopo la scoperta di nuovi focolai, che ha costretto il governo a prendere dei provvedimenti, soprattutto per la zona della Catalogna. Negli Stati Uniti si sono raggiunti quasi i 4 milioni di casi positivi, con 142 mila morti, mentre in Brasile si sono raggiunte le 77 mila vittime.

I positivi in Spagna sono saliti a 307 mila, con 28 mila vittime e 617 persone in terapia intensiva. Il Regno Unito resta il paese europeo con più vittime, oltre 45 mila, davanti l’Italia che ne ha poco più di 35 mila.