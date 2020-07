Francia, incendio nella cattedrale gotica di Nantes

Un nuovo caso di incendio dopo quello avvenuto a Notre Dame, che vede coinvolta la cattedrale gotica di Nantes, in Francia. Denominata Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul e costruita in 450 anni, dal 1434 al 1891 è una delle più famose della Francia. Dal 1862 è riconosciuta come un monumento storico.

La polizia ha isolato il distretto ed i vigili del fuoco stanno tentando di spegnere le fiamme. Secondo molti testimoni molti organi potrebbero essere stati già distrutti. Le fiamme dovrebbero essere state arginate completamente, con del fumo nero che esce ancora dalla cattedrale, ma non si vedono più le fiamme del primo mattino.