Palamara ricusa Davigo come giudice

Entra nel vivo il caso Palamara all’interno del Csm, con la richiesta di non essere giudicato da Piercamillo Davigo, che ora è consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura. La presenza di Davigo per ora è confermata nella sezione disciplinare che si riunirà il 21 luglio alle 14, per giudicare Luca Palamara, ex presidente dell’Anm e membro del Csm. Le accuse su Palamara riguardano una cena del 9 maggio 2019 nella quale si è parlato di pilotare la nomina del procuratore di Roma.

Piercamillo Davigo negli ultimi anni si è avvicinato alle posizione del Movimento 5 Stelle, finendo spesso citato ed invitato nelle trasmissioni televisive e portando avanti il suo punto di vista anche a livello nazionale. Inoltre ha una sua corrente “Magistratura Indipendente” all’interno del Csm, come l’aveva anche Palamara con “Area”.

Ora Palamara chiede che Davigo non prenda parte al giudizio, visto che è nella lista di 133 testi presentata dall’ex presidente dell’Anm. Si creerebbe una situazione nella quale Davigo sarebbe sia teste per alcuni dei fatti presentati da Palamara, sia giudice degli stessi.