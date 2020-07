Consiglio europeo, Merkel: “Potrebbe non esserci accordo oggi”. Orban attacca Rutte

Il Consiglio europeo ancora non ha trovato un accordo comune sul Recovery Fund e sul Bilancio europeo 2021-2027, con le posizioni dei paesi “frugali” che sono rimaste ferme e rigide, chiedendo il diritto di veto sui piani di riforma degli Stati che faranno richiesta dei sussidi a fondo perduto.

Le posizioni sono ancora distanti tra i Paesi, nonostante il tentativo di mediazione di Francia e Germania tra l’Italia ed i paesi “frugali”, con Mark Rutte che è il più attaccato dal premier Conte. Nella serata di ieri il presidente del Consiglio italiano ha definito un “ricatto” le posizioni dell’Olanda e degli altri paesi che chiedono l’unanimità nel giudizio dei piani di riforma, mentre la proposta di Charles Michel prevede una maggioranza qualificata.

“Non posso dire se ci sarà un accordo. C’è molta buona volontà, ma le posizioni sono diverse. Possibile che oggi non si raggiunga un risultato”, queste le parole della cancelliera tedesca, Angela Merkel. Stessa posizione per il presidente francese, Emmanuel Macron: “Abbiamo passato due giorni e due notti a discutere, ma non metteremo in discussione l’unità europea”, ha dichiarato su Twitter.

Nous sommes prêts au compromis sans renoncer à l’ambition. Chacun doit prendre ses responsabilités. Continuons d’avancer ensemble. https://t.co/zdcPkH0vSh — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 19, 2020

Orban: “Le polemiche sono tra Italia ed Olanda”

Il premier ungherese, Victor Orban, ha spiegato il suo punto di vista sulle discussioni: “Stiamo negoziando. L’Olanda vorrebbe controllare la spesa dei paesi del Sud. Noi siamo dalla parte dell’Italia”.