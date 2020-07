Consiglio Ue, nulla di fatto. Conte: “Siamo sotto ricatto”

Il Consiglio europeo è in stallo dalla giornata di ieri, senza una soluzione sul tavolo per accontentare tutti i paesi sui temi del Recovery Fund e del Bilancio pluriennale per il 2021-2027. Ci sono stati incontri bilaterali e tavoli tra i paesi principali, con Germania e Francia che hanno cercato di mediare le posizioni dei paesi “frugali”.

La seconda proposta dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, emergono dei passi in avanti nella trattativa con i paesi frugali, ma restano le differenze con gli altri paesi. L’Olanda resta ferma sull’unanimità del consenso dei paesi membri per i piani di riforma, che dovrebbero consentire di accedere ai sussidi a fondo perduto. L’Italia vorrebbe una maggioranza qualificata, per evitare che i piani di riforma possano essere giudicati e a rischio veto.

Contrarie anche Ungheria e Polonia alle richieste di rispetto dello Stato di diritto per accedere ai finanziamenti. Da parte della Polonia c’è il parere contrario che i fondi siano condizionati dalle norme sul clima.

“L’Europa è sotto ricatto dai paesi frugali”, queste le parole del premier Conte alla fine della seconda giornata del vertice europeo.