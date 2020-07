F1, domina Hamilton in Ungheria, secondo Verstappen

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio d’Ungheria, con una gara di dominio iniziata sulla pioggia, che aveva visto la Red Bull di Max Verstappen contro il muro durante il giro di formazione, a causa della pista umida. I tecnici della Red Bull sono riusciti a sostituire le componenti della sospensione che si erano rotte nell’impatto, ma Verstappen non ha mai insidiato la posizione di Hamilton, riuscendo però a sopravanzare Valteri Bottas. Negli ultimi giri Bottas è riuscito a colmare il gap con l’olandese, non potendo però superarlo in pista.

Non bene le Ferrari, che hanno avuto un miglioramento nelle qualifiche di ieri, riuscendo a piazzarsi anche davanti alla Red Bull di Verstappen, ma che in gara non sono riuscite ad insidiare la Racing Point di Stroll, sotto attenzioni per la protesta formale di Renault dei giorni scorsi. Fuori dai punti Leclerc, penalizzato dalle gomme soft messe nei primi giri, dopo essere partito con le intermedie.