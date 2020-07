FIFA 21, iniziati i preordini su Amazon: vale il prezzo più basso

Sono iniziati i preordini di FIFA 21 su Amazon, con già delle prime offerte per quanto riguarda l’edizione standard, ma comunque con la regola del “prezzo più basso” che resta in vigore. Significa che dal momento del preordine si pagherà comunque il prezzo più basso avuto fino al momento della spedizione. Se il prezzo dovesse abbassarsi nelle prossime settimane verrebbe conteggiato anche per i preordini effettuati nelle settimane precedenti.

Attualmente il prezzo per le edizioni standard è in offerta a 59 euro, difficile che possa abbassarsi ulteriormente, anche se è possibile ci siano delle offerte temporanee nelle prossime settimane.

L’uscita ufficiale di FIFA 21 è prevista per il 9 ottobre, che diventa il 6 ottobre per le versioni Champions ed Ultimate, le quali costano un po’ di più e danno diritto a delle opzioni aggiuntive comprese nel prezzo, come la presenza di Pacchetti FUT.

Il prezzo è in offerta per tutte le piattaforme principali, su PlayStation 4, Xbox One e PC. Queste versioni dovrebbero ricevere l’aggiornamento gratuito anche per la PlayStation 5 e l’Xbox Series X, in uscita entro la fine del 2020.

IN OFFERTA Fifa 21

Le versioni Champions ed Ultimate al momento non sono in offerta, ma anche per loro vale la regola del prezzo più basso pagato dal preordine al giorno della spedizione, che dovrebbe avvenire 24-48 ore prima del lancio ufficiale.