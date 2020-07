Francia, un uomo fermato per i roghi della cattedrale di Nantes

Una persona è stata fermata dalle autorità in merito all’incendio avvenuto ieri nella cattedrale di Nantes, che ha portato alla distruzione dell’organo principale. Ne ha dato notizia il canale di news francese BFM, che ha spiegato come si tratti di un volontario. Prima del rogo era stato incaricato di chiudere a chiave la cattedrale. Ora si indaga sulla sua posizione, per capire le motivazioni che lo avrebbero portato ad appiccare il fuoco.

La Procura stava indagando la pista dolosa, dopo il ritrovamento di tre ordigni vicino all’organo ed ai lati della navata. Per questo si sono visionati i filmati delle videocamere di sicurezza, che hanno posto l’attenzione sul volontario che ieri era all’interno della cattedrale.