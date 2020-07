Nella notte è morta Giulia Maria Crespi, fondatrice del Fai (Fondo Ambiente Italiano), una figura di riferimento per gli ambientalisti e che ha lottato per anni per salvaguardare il paesaggio italiano.

Parole di cordoglio del presidente del Fai, Andrea Caranchi: “Questo evento è cruciale nella storia della Fondazione, porta immensa tristezza nel Consiglio di amministrazione. Il solco tracciato e l’entusiasmo portato indicano la strada che il Fai deve seguire”.

Giulia Maria Crespi aveva 97 anni e due mesi fa aveva visto spegnersi il figlio Aldo Paravicini, che aveva 65 anni, morto in un incidente stradale. Il Fai era stato fondato nel 1975 insieme a Renato Bazzoni e fino al 2009 era rimasta presidente.