MotoGp, Quartararo vince a Jerez. Marquez cade e si frattura il braccio

Prima vittoria in carriera per Fabio Quartararo nel Gran Premio di Spagna di MotoGp a Jerez, in una gara che ha visto cadere due volte Marc Marquez, il quale è rimasto gravemente infortunato al braccio nella seconda caduta. Marquez sembrava avere un ritmo superiore ai suoi avversari, riuscendo a recuperare oltre 10 posizioni dopo la prima caduta avvenuta nei primi giri, quando era in bagarre con Vinales.

Nei giri finali quando era a ridosso delle posizioni del podio una caduta più rovinosa gli ha procurato la frattura scomposta dell’omero. Secondo quanto comunicato dal bollettino medico ci sarebbe un “possibile interessamento del nervo radiale” a complicare la prognosi. Nella giornata di martedì sarà operato a Barcellona, ma ci potrebbero essere delle lesioni al nervo radiale. Sarà operato dal dottor Xavier Mir dell’ospedale Universitari Dexeus e sicuramente non potrà partecipare alla gara di domenica prossima sempre a Jerez. Un calendario molto denso che potrebbe non essere a favore del pilota spagnolo, che rischia di perdere più di una gara.