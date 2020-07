Nuovo ponte di Genova, iniziato il collaudo statico

Questa mattina è iniziato il collaudo statico del nuovo ponte di Genova, che deve essere completato ed inaugurato entro la fine del mese, come prevede il calendario dei lavori che è stato reso noto le scorse settimane. Entro la fine dell’estate potrebbe tornare operativo, anche se con limiti di velocità differenti rispetto al ponte Morandi, come è stato annunciato nelle ultime ore, a causa di un errore di progettazione.

Nel pomeriggio arriveranno altri mezzi, una cinquantina, per effettuare delle prove con un peso maggiore e verificare la tenuta della struttura. Non ci dovrebbero essere problemi, visto il progetto con diversi piloni che assicurano una stabilità notevole in tutte le zone del viadotto.

Nei prossimi giorni arriveranno altri mezzi semovibili, per effettuare altre prove che possano dare il via libera al nuovo ponte di Genova.