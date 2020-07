Perugia, in fuga 23 migranti. La Lega attacca il Governo

Secondo quanto riportato dalle autorità locali 23 migranti in arrivo dalla Tunisia sono in fuga dopo essere arrivati nella giornata di giovedì nella città di Gualdo Cattaneo, in provincia di Perugia. Nei giorni scorsi c’era già stato un episodio simile, con una fuga di migranti da un centro di accoglienza.

Il sindaco della città, Enrico Valentini, attacca il governo: “Gestione superficiale dei migranti”, con solo 2 migranti rimasti nella struttura. Un deputato della Lega, Virginio Caparvi, critica l’operato delle autorità competenti: “Il sindaco non è stato avvisato se non poche ore prima dell’arrivo. I migranti in fuga hanno violato la quarantena”, questa la posizione del parlamentare.

I migranti erano stati accolti in un ex agriturismo gestito da una cooperativa sociale, dopo l’aggiudicazione di un bando negli anni scorsi. Non sarebbero note le identità delle persone in fuga, visto che non era stato ancora effettuato il controllo e l’isolamento per la quarantena. Ad Agrigento, città di primo approdo, era stato effettuato il test seriologico da autorità del governo, che poi hanno proceduto al trasferimento.