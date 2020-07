Ponte di Genova, completato collaudo statico: 56 tir sopra il viadotto

Nella giornata di oggi era previsto il “pieno carico” per il nuovo ponte di Genova, superato con successo per quanto riguarda la prima fase statica. Sono saliti sul ponte 56 autoarticolati da 44 tonnellate ciascuno per testare la resistenza del viadotto, con un peso complessivo di 2.500 tonnellate. Questo test era stato programmato in vista dell’inaugurazione che sarà portata avanti entro la fine del mese.

A meno di un anno dalla strage del crollo del ponte Morandi ora è possibile già avere un nuovo viadotto che aiuterà la situazione difficile delle autostrade in Liguria, con le difficoltà delle ultime settimane, che hanno visto diverse code chilometriche in diversi tratti.

Soddisfazione del governatore della Liguria, Giovanni Toti, che ha pubblicato un post sui social network: “Manca poco oramai, questa mattina sono iniziate le prove di collaudo. Il cantiere non si è mai fermato, nemmeno durante l’emergenza Covid. Bisogna ringraziare chi ha lavorato sul viadotto”, queste le parole ufficiali della regione Liguria.